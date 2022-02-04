اشتية يلتقي وزير خارجية أنغولا









رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس الوزراء د. محمد اشتية، وزير خارجية أنغولا تيتي أنطونيو، على هامش مشاركته في القمة الأفريقية، اليوم الجمعة في مقر إقامته بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا.وأطلع اشتية الوزير الأنغولي على آخر المستجدات والتطورات السياسية، بالإضافة الانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا، واستمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي الذي يدمر فرص إقامة الدولة الفلسطينية.وثمن رئيس الوزراء موقف أنغولا الداعم لفلسطين وقضية شعبنا في العديد من المحافل الدولية، مشددا على أهمية تعزيز التعاون المشترك ما بين البلدين.وحضر الاجتماع وزير الخارجية رياض المالكي، ووزير العمل نصري أبو جيش، وسفير دولة فلسطين لدى جمهورية اثيوبيا الاتحادية فارس القب.