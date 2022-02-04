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شؤون فلسطينية

اشتية: يجب بذل المزيد من الجهود لتفعيل الرباعية الدولية لإعادة إحياء العملية السياسية

اشتية: يجب بذل المزيد من الجهود لتفعيل الرباعية الدولية لإعادة إحياء العملية السياسية
رام الله - دنيا الوطن
بحث رئيس الوزراء د. محمد اشتية، مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، آخر التطورات السياسية ومستجدات القضية الفلسطينية.

وشدد اشتية على أهمية بذل المزيد من الجهود لتفعيل الرباعية الدولية، لإعادة إحياء العملية السياسية، من أجل إنهاء الاحتلال وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وحضر الاجتماع وزير الخارجية رياض المالكي، ووزير العمل نصري أبو جيش، وسفير دولة فلسطين لدى جمهورية إثيوبيا الاتحادية فارس القب، الذي عقد اليوم الجمعة في مقر إقامة رئيس الوزراء بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا، على هامش مشاركته في القمة الأفريقية التي ستعقد غدا السبت.


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