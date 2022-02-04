الخارجية تدين جرائم الاحتلال وتعتبرها حربا إسرائيلية على شريك السلام الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطندانت وزارة الخارجية والمغتربين التصعيد الحاصل في عدوان قوات الاحتلال والمستوطنين ضد شعبنا، والتنكر الإسرائيلي الرسمي لحق شعبنا في أرض وطنه وحقه في تقرير مصيره دون احتلال أجنبي واستيطان استعماري.وحملت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائمها وتداعياتها على ساحة الصراع برمتها، مؤكدة أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينيت تقوم بتدمير فرص تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، وتبني بقوة الاحتلال نظامها الاستعماري العنصري في فلسطين المحتلة من النهر إلى البحر، في اثبات يتكرر يوميا على معاداتها للسلام وانزعاجها من خطاب السلام الفلسطيني، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأوضحت أن سلطات الاحتلال تصدر من إجراءاتها الاستيطانية الاستعمارية التوسعية وتدابيرها القمعية العنصرية بحق المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل، وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، في إمعان إسرائيلي رسمي بالتمرد على الشرعية الدولية وقراراتها وإرادة السلام الدولية، وإصرار على الاستخفاف بالتقارير الدولية والإسرائيلية والمحلية التي توثق انتهاكات وجرائم الاحتلال المستمرة، والتي كان آخرها تقرير منظمة العفو الدولية بشأن الابارتهايد الاسرائيلي.