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شؤون فلسطينية

سلفيت: مستوطنون يقتلعون ويكسرون 40 شجرة زيتون و50 شتلة عنب

سلفيت: مستوطنون يقتلعون ويكسرون 40 شجرة زيتون و50 شتلة عنب
رام الله - دنيا الوطن
أقدم مستوطنون اليوم الجمعة، على اقتلاع وتكسير ما يقارب 40 شجرة زيتون تعود ملكيتها للمواطن علي ياسين من بلدة ياسوف، واقتلاع 50 شتلة عنب تعود ملكيتها للمواطن ناجح حرب من كفر الديك في محافظة سلفيت.

وقال نجل المواطن علي ياسين إنه توجه صباحا إلى أرضهم في منطقة "عقدة الزر" المحاظة بمستوطنة "تفوح" المقامة على أراضي المواطنين، ووجد أن المستوطنين خلعوا وكسروا حوالي أربعين زيتونة تتراوح أعمارها بين 5 الى 7 سنوات، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأضاف "تبلغ مساحة الأرض دونمين قمنا باستصلاحها وزراعتها بأشجار الزيتون، وقد خلع المستوطنون منها عشرات أشجار الزيتون خلال العام الماضي، وعادوا مرة أخرى لنفس الاعتداء بعد أن قمنا بزراعتها." وفي نفس السياق، قال المواطن ناجح حرب من بلدة كفر الديك إن "المستوطنين اقتلعوا 50 شتلة عنب قمت بزراعتها قبل أسبوعين، في منطقة "أم حنون" شمال البلدة، بمنطقة الواد المحاطة بمستوطنة "بروخين" المقامة على أراضي المواطنين، وقاموا برمي الاشتال بعد اقتلاعها في مياه الصرف الصحي القادمة من المستوطنات والجارية بالواد"، مشيراً إلى أن مساحة الأرض تقدر بثلاث دونمات جزء منها مزروع بأشجار الزيتون.

بدوره، أدان محافظ سلفيت عبد الله كميل سياسة الاحتلال الممنهجة ضد الأرض الفلسطينية وشجرة الزيتون المباركة، مشيراً الى أن صمت المجتمع الدولي على جرائم المستوطنين بات يشجع سلطات الاحتلال وعصابات المستعمرين على التمادي في ارتكاب مثل هذه الجرائم بحق كل ما هو فلسطيني. ودعا المواطنين للتجذر في أرضهم وزراعتها لعدم إعطاء المجال للمستوطنين بالاستيلاء عليها.

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