نيابة عن الرئيس.. اشتية يصل أديس أبابا للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي

رام الله - دنيا الوطنوصل الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، مساء اليوم الجمعة، إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في القمة الأفريقية نيابة عن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بحضور جميع رؤساء الدول الأفريقية، والأمين العام للأمم المتحدة.وكان في استقبال رئيس الوزراء لدى وصوله وزير الطاقة والمياه الإثيوبي هابتامو إيتيفا، وسفير دولة فلسطين لدى جمهورية أثيوبيا الإتحادية فارس القب.ويرافق رئيس الوزراء خلال الزيارة وزير الخارجية رياض المالكي، ووزير العمل نصري أبو جيش، وسيلتقي رئيس الوزراء على هامش القمة عددا من رؤساء الوفود.