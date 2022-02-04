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شؤون فلسطينية

الصحة: تسجيل 10 حالات وفاة و6570 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالضفة وغزة

الصحة: تسجيل 10 حالات وفاة و6570 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالضفة وغزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 85.9% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 13.2% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 339، بيت لحم 355، ضواحي القدس 139، سلفيت 122، الخليل 764، طوباس 88، قلقيلية 97، رام الله والبيرة 510، نابلس 526، جنين 306، أريحا والأغوار 70، قطاع غزة 3254".

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 972، بيت لحم 699، ضواحي القدس 15، سلفيت 122، الخليل 564، طوباس 90، قلقيلية 230، رام الله والبيرة 726، نابلس 1299، جنين 658، أريحا والأغوار 120، قطاع غزة 300".

وسجلت 5 حالات وفاة في قطاع غزة، حالتان في طولكرم، حالة في بيت لحم، حالة في جنين، حالة في الخليل، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 95 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 237 مريضا، بينهم 27 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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