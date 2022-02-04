دولي

أمريكا تكشف حقيقة اغتيالها لزعيم تنظيم الدولة بسوريا.. هكذا عثرت عليه

أمريكا تكشف حقيقة اغتيالها لزعيم تنظيم الدولة بسوريا.. هكذا عثرت عليه
رام الله - دنيا الوطن
كشف قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، الجنرال فرانك ماكينزي، كيف عثرت القوات الأمريكية على زعيم تنظيم الدولة، أبو إبراهيم القرشي.

وأكد ماكينزي أن القوات الأمريكية لم تقتل القرشي، بل عثرت عليه ميتا خارج المبنى الذي كان يختبئ فيه، بسبب قوة الانفجار في الطابق الثالث بعد أن فجر نفسه بعبوة ناسفة.

وقال: "إن القوات تعرفت على القرشي من خلال بصمات الأصابع وتحليل الحمض النووي"، وفقا لشبكة (سي.إن.إن).

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) جون كيربي، قال في وقت سابق الخميس: "إن العبوة الناسفة التي فجرها زعيم تنظيم الدولة بنفسه قتلت زوجته واثنين من أطفاله".

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن عن مقتل زعيم تنظيم الدولة في عملية عسكرية شمال غربي سوريا، الخميس، مؤكداً عودة جميع القوات الأمريكية المشاركة في العملية سالمة.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد قال إن القوات الأمريكية قتلت زعيم تنظيم الدولة آنذاك أبو بكر البغدادي في عملية بمحافظة إدلب السورية في 27 أكتوبر/تشرين أول من عام 2019.

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