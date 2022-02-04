مباشر | استمرار عملية انقاذ الطفل ريان ومخاوف من انهيارات في التربة

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شاهد: ما اخر تطورات عملية إنقاذ الطفل ريان بالمغرب؟

شاهد: ما اخر تطورات عملية إنقاذ الطفل ريان بالمغرب؟
رام الله - دنيا الوطن
أكدت السلطات المحلية في المغرب أن الطفل ريان القابع في بئر منذ أيام بقرية إغران بإقليم شفشاون شمال المغرب، لايزال على قيد الحياة.

وأفادت صحيفة (العمق) المغربية اليوم الجمعة، أن السلطات المشرفة على عملية إنقاذ الطفل ريان أكدت أن الطفل لم يتناول أي طعام عكس ما تم ترويجه داخل مواقع التواصل الاجتماعي".

وعبر رئيس لجنة تتبع إنقاذ الطفل ريان المحدثة بعمالة إقليم شفشاون، عبد الهادي التمراني، في تصريح عن أمله في بقاء الطفل ريان حيا قائلا: "الأمل كبير في بقاء الطفل ريان على قيد الحياة".

وأكد التمراني أنه "يتم تزويد ريان بالأوكسجين لكنه لا يأكل" مضيفا أن عمليات حفر حفرة موازية للبئر بلغت مع منتصف اليوم الجمعة 30 مترا.

وأوضح المسؤول أن" توقف عمليات الحفر مرده إلى وجود انهيارات صخرية" مبرزا أن تلك الانهيارات تكون متعمدة أحيانا من طاقم الخفر "حتى يتم تأمين العملية".

وأكد أن الأشغال تتقدم بشكل حثيث لكن بكثير من الحذر لتفادي أي انهيار محتمل للأتربة.

وتوقع خبراء الجيولوجيا والسلطات المحلية إخراج الطفل خلال الساعات الأولى من هذه الليلة، وفق وسائل إعلام مغربية محلية.

وتواصل وحدات متخصصة في الطبوغرافيا رصد المكان، قبل انطلاق أشغال الحفر الأفقي لاستئناف عملية إنقاذ ريان.

وتتواصل على قدم وساق وبدون توقف منذ صباح الأربعاء، جهود إنقاذ الطفل ريان حيث يعمل العشرات من عناصر الوقاية المدنية والسلطة المحلية ورجال الدرك الملكي والقوات المساعدة، بإشراف من السلطات الإقليمية، مدعومين بآليات حفر ثقيلة، على تحقيق هذه المهمة.

ويراقب عدد كبير من المغاربة والدول العربية المجاورة الواقعة الأليمة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، منتظرين بفارغ الصبر لحظة إخراج الطفل البالغ من العمر 5 أعوام وهو على قيد الحياة.


 





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