عشرات الاصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بقلقيلية ونابلس

رام الله - دنيا الوطنأصيب 3 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق.وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي، بأن مواجهات عنيفة اندلعت عقب محاولات جيش الاحتلال اقتحام القرية، حيث تصدى لهم المواطنون، ما أدى لإصابة 3 منهم بالرصاص والعشرات بالاختناق، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.يشار إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية فجرا، واعتقلت الشابين قصي عدنان جمعة (27 عاما) وموسى عبد اللطيف القدومي (21 عاما).وأفاد ذوو الشاب القدومي بأن جنود الاحتلال اقتادا نجلهم حافي القدمين، ولم يسمحوا له بارتداء ملابس شتوية في ظل اشتداد البرد وانخفاض درجة الحرارة.في سياق ذي صلة، أصيب مواطنان بالرصاص الحي، وسبعة آخرون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع الاحتلال على جبل صبيح في بلدة بيتا، جنوب نابلس.وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل بأن شابا أصيب بالرصاص الحي في قدمه، وآخر في ركبته، وتم نقلهما إلى مستشفى رفيديا في نابلس، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأضاف أن سبعة مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينهم صحفية أصيبت بالوجه، ورجل سبعيني بالصدر، إضافة إلى 25 بالاختناق.وتشهد بلدة بيتا مواجهات بشكل يومي منذ عدة أشهر، ضمن فعاليات احتجاجية ضد إقامة بؤرة "جفعات افيتار" الاستيطانية على قمة جبل صبيح.