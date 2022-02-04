الخارجية: بولندا تقدم 300 ألف جرعة من لقاحات (موديرنا) لفلسطين

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، عن استكمال كافة الإجراءات لوصول الدفعة الأولى من اللقاحات لمواجهة فيروس (كورونا)، والتي قدمتها جمهورية بولندا لدولة فلسطين، في إطار التعاون الثنائي الفلسطيني البولندي.وقالت الخارجية في بيان لها، اليوم الجمعة، إنه وفقا لاتفاقية التعاون المشترك، تتسلم بموجبها وزارة الصحة الفلسطينية 300 ألف جرعة من لقاحات موديرنا، لمواجهة (كورونا)، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأضافت: "تابعت وزارتا الخارجية الفلسطينية والبولندية خطوات الدعم البولندي، عبر الوكالة البولندية للاحتياطات الاستراتيجية "RARS" والتي وقعت اتفاقية ثلاثية في هذا المجال بين الوكالة البولندية، ووزارة الصحة الفلسطينية، وشركة موديرنا".وأوضحت الخارجية أن منظمة الصحة العالمية ستقوم باستلام تلك الشحنة من اللقاحات عبر مطار اللد "بن غوريون" لتسليمها لمخازن مهيئة لذلك في وزارة الصحة برام الله.وافاد سفير دولة فلسطين لدى بولندا محمود خليفة، بأن الدفعة الثانية من هذا التبرع البولندي هي 500 ألف جرعة فايزر ستتم لاحقا.وثمنت وزارة الخارجية والمغتربين دور جمهورية بولندا على مواقفها ودعمها المتواصل لفلسطين وشعبها، وجهود الأطراف كافة لمتابعة تفاصيل الإجراءات المتعلقة بهذا الدعم.