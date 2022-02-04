شؤون فلسطينية

الشؤون المدنية تعلن عن دفعة جديدة من موافقات "لم الشمل"

الشؤون المدنية تعلن عن دفعة جديدة من موافقات "لم الشمل"
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية اليوم الجمعة، أسماء دفعة جديدة من الحاصلين على موافقات الهويات من المحافظات الشمالية.

وأكدت أن العمل جارٍ لانجاز ما تبقى من الموافقات في كل الوطن.

للإطلاع على كشف الأسماء إضغط هنـــا.

وكان وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ أعلن أنه سيتم اليوم نشر أسماء 700 موافقات للم شمل عائلات فلسطينية، علماً أن الجانب الإسرائيلي وافق في وقت سابق على منح 10 آلاف لم شمل.

وفيما يلي البيان الصحفي حول آخر المستجدات في ملف الهويات وتغيير العنوان:

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