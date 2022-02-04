القبض على شخصين متهمين بسرقة صناديق تبرعات زكاة برام الله

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة اليوم الجمعة، على شخصين مشتبه فيهما بسرقة صناديق تبرعات زكاة من محال تجارية في رام الله.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، ان عدة شكاوى وردت للشرطة حول قيام مجهولين بسرقة صناديق تبرعات زكاة من محال تجاريه، وبناءً عليه باشرت إدارة المباحث العامة اجراءات البحث والتحري وجمع المعلومات، وتم التوصل الى هوية شخصين يشتبه بقيامهم بعملية السرقة، وتم القبض عليهما.وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على المشتبه فيهما لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقهما اصولاً وإحالتهم للنيابة العامة.