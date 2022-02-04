الشخصيات المستقلة تطالب الرئيس تاجيل عقد المجلس المركزي برام الله

رام الله - دنيا الوطنطالب تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في فلسطين والشتات برئاسة الدكتور ياسر الوادية عضو لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس التجمع بضرورة تأجيل انعقاد المجلس المركزي في رام الله.وأكد الوادية على أهمية إعطاء فرصة حقيقية للتوافق الوطني مع القوي والفصائل الوطنية والإسلامية والشخصيات المستقلة للتمثيل الحقيقي لأعضاء المجلس المركزي.وأكد الوادية أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة خطيرة وحساسة تتطلب رص الصفوف وإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات التي تعصف بنا، خاصة في ظل هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي ترفض فتح أي أفق سياسي مع الفلسطينيين.