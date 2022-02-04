(حماس) تستنكر حرق صور لقيادات لبنانية وإيرانية بغزة

رام الله - دنيا الوطنأصدرت حركة حماس تصريحاً صحفياً، استنكرت فيه حرق صور لقيادات لبنانية وإيرانية جنوب قطاع غزة.وأضافت حماس في تصريح وصل "دنيا الوطن": "تستنكر الحركة ما قامت به مجموعة من الأشخاص بحرق صور لقيادات لبنانية وإيرانية جنوب القطاع، وتعتبر هذا السلوك منافيا لقيم شعبنا الذي يتطلع إلى وقوف الأمة كلها على اختلاف توجهاتها مع فلسطين وشعبها وقضيته العادلة، فعدونا وعدو الأمة هو الاحتلال الصهيوني فقط".وذكرت حماس، "ليس من حق أي شخص أو جهة استغلال مناخ الحريات في قطاع غزة للإساءة لإخواننا من العرب والمسلمين".وتابعت حماس، إن "ما تقوم به الجمهورية الإسلامية في إيران وحزب الله من دعم وإسناد للمقاومة الفلسطينية يستوجب الشكر والتقدير".