الخارجية الفلسطينية: اغلاق السفارة لدى رومانيا بسبب (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين والذي يتابع الأوضاع المعيشية والصحية لجالياتنا وطلبتنا وأوضاع سفاراتنا حول العالم في ظل جائحة كورونا عن اصابة سفير فلسطين لدى رومانيا السفير عصام مصالحة بالفايروس وحالته الصحية جيدة جداً ومستقرة.وأكدت، أنّه بناءاً على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي تم اتخاذ جميع الاجراءات المتبعة وفقاً لبروتوكولات الصحية في رومانيا، وتم تعقيم السفارة واغلاقها من الفترة ما بين (4-14) فبراير 2022.وأكد السفير أحمد الديك أن سفارات دولة فلسطين تتابع على مدار الساعة الأوضاع الصحية والمعيشية لجالياتنا وطلبتنا حول العالم، وتقف الى جانبهم وتوفر لهم كل عونٍ أو مساعدة ممكنة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم، خاصة في ظل الموجات المتتالية من هذا الوباء، متمنياً الصحة والسلامة للسفير مصالحة ولكادر السفارة والعاملين فيها.