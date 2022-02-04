مستوطنون يعتدون على رعاة الماشية في زنوتا جنوب الخليل

رام الله - دنيا الوطناعتدى مستوطنون، اليوم الجمعة، على رعاة الأغنام ومواشيهم في قرية زنوتا في بلدة الظاهرية جنوب الخليل.وأكد رئيس المجلس القروي فايز الطل، أن المستوطنين طاردوا رعاة الأغنام في مراعي القرية ومنعوهم من الرعي فيها، مشيرا إلى انهم ينفذون اعتداءاتهم على الرعاة منذ الأمس، من مطاردة للرعاة والاعتداء على الماشية بالضرب المبرح، ما أدى الى موت صغار 20 رأسا من الماشية قبل ميلادها، واعتقال ثلاثة رعاة هم: مصعب سليمان الخضيرات، وسامي ربحي البطاط، وشقيقة سامي.وقال الطل، إن هناك خوفا على حياة المواطنين والرعاة وممتلكاتهم، مشيرا إلى أن البؤرة الاستيطانية القريبة من المنطقة الصناعية للمستوطنات والقريب جدا من قرية زنوتا تمثل تهديدا خطيرا على القرية وساكنيها.