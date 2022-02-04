نابلس: إصابات بالرصاص والاختناق في مواجهات مع الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين بعد ظهر اليوم الجمعة بالرصاص والاختناق؛ جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمشاركين في وقفة منددة لاستمرار الاستيطان في جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب مدينة نابلس.وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في الوقفة المنددة على استمرار الاستيطان الإسرائيلي في بلدتهم.وأدى المشاركون من أهالي بلدة بيتا والمتضامنين صلاة الجمعة في محيط جبل صبيح قبل الانطلاق في وقفتهم الاحتجاجية على الاستيطان، وعندما تحرك المشاركين في المسيرة بادرتهم قوات الاحتلال بوابل من الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيلة للدموع.