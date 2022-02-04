شؤون فلسطينية

40 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

40 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
أدى آلاف المصلين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المُبارك، رغم عراقيل الاحتلال وتشديداته منذ ساعات الصباح والأجواء الباردة والماطرة.

وأدى نحو 40 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في باحات المسجد الأقصى المبارك اليوم الجمعة.

وشهدت البلدة القديمة، تواجداً مكثّفاً لعناصر من شرطة وقوات الاحتلال، التي ضيّقت على المصلين أثناء دخولهم من خلال تفتيشهم واحتجاز هوياتهم أو فحصها.

كما منعت عناصر الاحتلال المدججة بالأسلحة وصول العديد من المصلين القادمين من الضفة الغربية للمسجد الأقصى، بعد وصولهم عند أبوابه صباح اليوم.

وفي الوقت ذاته فقد منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي دخول مجموعة من أهالي الضفة للمسجد الأقصى عبر باب القطانين؛ بحجة عدم امتلاكهم التراخيص.

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