الرئيس عباس يعزي بوفاة الأديب والشاعر حنا أبو حنا

رام الله - دنيا الوطنعزى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عائلة الأديب والشاعر والمربي حنا أبو حنا، بوفاته يوم الأربعاء المنصرم.وقال الرئيس عباس في برقية التعزية: "تلقينا بحزن كبير نبأ رحيل المربي وشاعر المقاومة المناضل حنا أبو حنا، تاركا بصمات هامة في الصحافة والمسرح والموسيقى والتعليم، وإرثا كبيرا في صناعة الثقافة وهويتها الوطنية".وقدم الرئيس لجميع محبي الفقيد وشعبنا الفلسطيني أسمى عبارات التعازي القلبية، داعيا الله تعالى أن يمن على الراحل الكبير بالرحمة والسكينة، ويلهمكم جميل الصبر وحسن العزاء.