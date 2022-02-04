شؤون فلسطينية

الصحة بغزة تعلن إحصائية إصابات ووفيات (كورونا)

الصحة بغزة تعلن إحصائية إصابات ووفيات (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
اعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الجمعة، إحصائية إصابات ووفيات فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وسجلت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا، وفاة خمس حالات و3254 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 7626 فحصا مخبريا.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 1778 وفاة بعد تسجيل خمس حالات، أما إجمالي عدد الإصابات المتراكمة ارتفعت 214621 أما الإصابات النشطة ارتفعت إلى 22120 حالة.

وبينت الوزارة في التقرير الموجز أنها سجلت 300 حالة تعافي جديدة من مصابي فيروس كورونا، ليرتفع عدد اجمالي المتعافين 190723 حالة

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