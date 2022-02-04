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الخزانة الأميركية: حزب الله يمرر عشرات ملايين الدولارات لوكلائه عبر المعاملات المصرفية

الخزانة الأميركية: حزب الله يمرر عشرات ملايين الدولارات لوكلائه عبر المعاملات المصرفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت مساعدة وزير الخزانة الأميركية لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية اليزابيت روزنبرغ، أن حزب الله اللبناني لا يزال يقوم بتمرير عشرات الملايين من الدولارات إلى وكلائه، ليس فقط من خلال استخدام ناقلي النقود، ولكن من خلال المعاملات المصرفية وعمليات صرف العملات.

وفق صحيفة (الجمهورية) في لبنان فإنه تأتي تصريحات روزنبرغ في وقت كانت تعطي مثالاً عنا يمكن أن يفعله الفساد وسمّت لبنان، مشيرة إلى مجموعة أسباب أدت إلى أن يعاني واحدة من أسوأ ثلاث أزمات مصرفية منذ العام 1857.

 وأوضحت روزنبرغ أنه "لسنوات عديدة، اتخذت الحكومات اللبنانية المتعاقبة قرارات اقتصادية لا تستند إلى الإصلاحات المطلوبة، بل على شبكات المحسوبية وصفقات بالخفاء بين الأحزاب السياسية، بما في ذلك حزب الله".

وأكدت روزنبرغ التزام إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بالعمل لكشف وتعطيل التدفقات المالية العابرة للحدود التي تقوم بغسل عائدات الفساد، على حد تعبيرها.

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