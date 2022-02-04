دولي

صحيفة: الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل مسبقًا بعملية اغتيال زعيم تنظيم الدولة

صحيفة: الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل مسبقًا بعملية اغتيال زعيم تنظيم الدولة
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت صحيفة (يديعوت احرونوت)، أن الولايات المتحدة الأمريكية، أبلغت إسرائيل مسبقًا، بالعملية العسكرية الخاصة لاغتيال زعيم تنظيم الدولة أبو إبراهيم القريشي.

وبحسب الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، فإنه تم إبلاغ إسرائيل بالعملية قبل تنفيذها عبر القنوات الأمنية، مشيرة إلى أن القريشي كان سابقًا مسؤولًا عن ملف إسرائيل في التنظيم.

ورحب رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت أمس بعملية قتل القريشي، وقال: "العالم أصبح أكثر أمانًا بعد القضاء على القريشي، مقدمًا التهنئة للولايات المتحدة.

فيما وصف وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، العملية بأنها مهمة وشجاعة وحازمة، وبمثابة رسالة أميركية واضحة للعالم، أنه باستطاعة الولايات المتحدة أن تفعل ما تريد.

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