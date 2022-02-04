شؤون فلسطينية

الجبهة الديمقراطية تنفي إصدار أي بيان بشأن اجتماع المجلس المركزي

الجبهة الديمقراطية تنفي إصدار أي بيان بشأن اجتماع المجلس المركزي
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت قيادة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في محافظة القدس، أن لا علاقة لها بالبيان المزوّر والمفبرك الذي نشر مؤخرًا بشأن رفض المشاركة في اجتماع المجلس المركزي.

 وأكدت الجبهة، ان الهيئة القيادية الأولى ممثلة بلجنة الفرع وجميع منظمات الجبهة وكادرها ملتزمين بموقف الهيئات القيادية للجبهة في بحث موضوع المشاركة من عدمها في المجلس المركزي ، وأن عملية النقاش والحوار الداخلي الواسع في هيئات الجبهة انما يعبر عن تقاليد ديمقراطية راسخة مارستها الجبهة في محطات سياسية وطنية متعددة كتلك التي جرت على أبواب  الدورة 23 للمجلس الوطني حيث شكلّت الجبهة صمام أمان للمصلحة الوطنية  والخيارات الوطنية المتمسكة بالثوابت الوطنية ، ومنع الانحراف أو التراجع عنها.

وأوضحت أن "محاولات التشويه والابتزاز والنشر الإعلامي المغرض لن ينال من عزيمة الجبهة وتمسكها بمبادرتها لإنهاء الانقسام ورفع السقف السياسي والوطني بالخروج من أوسلو وقيوده الأمنية والاقتصادية والسياسية كما حددتها مبادرة الجبهة من أجل تصعيد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال بكافة أشكالها".

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