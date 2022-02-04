مئات المصلين يُلبون نداء "الفجر العظيم" للصلاة في باحات المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطنلبَّى المئات من المصلين فجر يوم الجمعة، نداء الفجر العظيم للصلاة في باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، رغم الأجواء الباردة والقيود التي تفرضها سلطات الاحتلال "الإسرائيلي".واحتشد منذ ساعات الفجر الأولى، مئات المواطنين من القدس والضفة الغربية وفلسينيي الداخل المحتل في المسجد الأقصى، لأداء الصلاة بمشاركة واسعة؛ تأكيدًا على الترابط الروحي بين الفلسطينيين والحرم القدسي ولإيصال رسالة للاحتلال برفض مخططات التهويد والضم.يُشار إلى أنّ عدد من النشطاء كانوا قد أطلقوا دعوات الفجر العظيم للصلاة في المسجد الأقصى مع تصاعد استهداف الاحتلال لمدينة القدس.