شؤون فلسطينية

الصحة بغزةّ تُعلن بدء تشغيل مسقط القرارة الجديد في خانيونس

الصحة بغزةّ تُعلن بدء تشغيل مسقط القرارة الجديد في خانيونس
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة بغزّة، اليوم الجمعة، عن بدء تشغيل مركز مسقط القرارة الجديد في مدينة خانيونس، جنوب القطاع.

وقالت الوزارة في تصريح مقتضب: "نزف البشري للجمهور الكريم في منطقة القرارة بمحافظة خان يونس، بدء تشغيل مركز مسقط القرارة الجديد في شارع صلاح الدين، والذي يعتبر مركز نموذجي لتقديم خدمات الرعاية الصحية في المستوى الرابع".

وأشارت إلى أنّه سيتم استقبال المراجعين بدءًا من صباح يوم الأحد المقبل بتاريخ 6/2/2022 بدلاً من مركز القرارة القديم.

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