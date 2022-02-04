قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات للمنازل في الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنشنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليلة وفجر يوم الجمعة، حملة مداهمات في منازل المواطنين بالضفة الغربية المحتلة.وأكدت مصادر محلية، أنّ قوات الاحتلال شنّت حملة اعتقالات بأنحاء متفرقة من الضفة الغربية، واقتادتهم إلى مراكز التحقيق الخاصة بها.وفي تفاصيل الانتهاكات.. اعتقلت قوات الاحتلال أحد الشبان بعد الاعتداء عليه عقب اقتحام منزله في بلدة كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية.واقتحمت قوات الاحتلال، منطقة واد الهرية بالخليل، وسط مداهمات لعدد من المنازل، حيث اعتقلت المواطن حسان أبو حسين من المنطقة.