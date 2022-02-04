منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة يضرب الأراضي الفلسطينية



هذه ألليلة يكون الجو شديد البرودة ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احيانا ، الرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.





السبت



2022-02-05



يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائم جزئيا الى غائم وباردا الى شديد البرودة و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية و بمشيئة الله تسقط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا ، الرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجا.



الأحد



2022-02-06



يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا الى شديد البرودة خاصة فوق المناطق الجبلية حيث تبقى درجات الحرارة اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.



الإثنين



2022-02-07



يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا خاصة فوق المناطق الجبلية حيث تبقى درجات الحرارة اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.



ووفق دائرة الأرصاد الجوية فإنه يشتد هطول الأمطار لتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية و زخات من البرد احيانا، الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا تكون مثيرة للغبار والبحر مائجا.