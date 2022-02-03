شؤون فلسطينية

بدعم من (ألكسو).. اللجنة الوطنية تختتم مشروع منتدى الطفل الفلسطيني

بدعم من (ألكسو).. اللجنة الوطنية تختتم مشروع منتدى الطفل الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
اختتمت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم مشروع منتدى الطفل الفلسطيني الذي قامت بتنفيذه جمعية الرعايا الإنسانية وبدعم من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، بحضور د. أسعد أبو جهل ممثل معالي رئيس اللجنة الوطنية في قطاع غزة أ.د علي أبو زهري، ومدير مكتب اللجنة في المحافظات الجنوبية أحمد أبو هجرس، اليوم الخميس في نادي الزيتون الرياضي في قطاع غزة.

حيث تم إنجاز الهدف الرئيسي من المشروع وهو تطوير ثقافة الأطفال واكتشاف مواهبهم ورعايتها وتنميتها، وزيادة الوعي الثقافي والفني لدى الأطفال، ومعالجة مشكلة الضغط الدراسي في سياسة التعليم المنهجي، وعدم القدرة على إيجاد الوقت الكافي لممارسة نشاطات لا منهجية ثقافية وفنية تساهم في ترسيخ هويتهم الوطنية.

واستهل أبو جهل ختام المشروع بنقل تحيات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة التربية والتعليم العالي ورئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم أ.د علي زيدان أبو زهري، ومباركته لجمعية الرعايا الإنسانية وطاقم العمل في الجمعية  بنجاح مشروعهم، مؤكداً حرص اللجنة على دعم كل ما يمكنه أن ينمي الثقافة والتراث الفلسطيني في ظل الهجمة الشرسة التي يتعرض لها تراثنا الفلسطيني. وقد وجّه أبو جهل شكره للمنظمة العربية "الألكسو" على دعمها المتواصل للثقافة والتراث الفلسطيني.

من جانبه أكّد مدير منتدى الطفل الفلسطيني سائد البطش على حرص طاقم العمل على إنشاء جيل واعي فكرياً يمكنه الإلمام بالتراث الفلسطيني، وشكر جمعية الرعاية الانسانية على تبنى فكرة الشباب بإنشاء منتدى حاضن للأطفال، كما شكر اللجنة الوطنية و الألكسو على دعمهم إنطلاق وإنشاء منتدى الطفل الفلسطيني، وفي كلمته طالب العمل على استمرار الدعم لتوسيع العمل حتى يستهدف مجموعة أكبر من الأطفال الذي لمس فيهم روح الإبداع والتميز.

وجرى الاختتام بحضور وفد من دائرة التربية والتعليم العالي في منظمة التحرير تمثّل في الأساتذة عبد المطلب النخال، ونائل رحمي، وماهر الأسي، وماجد الفار، وفادي قدوم، وشكري النحال. حيث تمّ عرض مجموعة من الفقرات الفنية التي نفّذها مجموعة من الأطفال المنتسبين للمنتدى، واطلاع الحضور على معرض للمشغولات اليدوية والتطريز قام بها أطفال المنتدى.



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