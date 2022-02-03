شؤون فلسطينية

مصرع طفل نتيجة حادث دعس في طوباس

مصرع طفل نتيجة حادث دعس في طوباس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات مصرعه نتيجة حادث دعس وقع في قرية عين البيضاء شمال طوباس.

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد، لؤي ارزيقات، أن الشرطة أبلغت بوقوع حادث دعس في قرية عين البيضاء ووصل إلى مستشفى طوباس التركي الحكومي طفل يبلغ من العمر 3سنوات بحالة حرجة جراء دعسه من قبل جرار زراعي حيث اعلن الأطباء عن وفاته لاحقا  .

وأكد ارزيقات، أن خبراء الحوادث في شرطة المرور توجهوا للمكان للوقوف على ملابساته فيما تم ابلاغ النيابة العامة وتوقيف السائق لحين استكمال الإجراءات.

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