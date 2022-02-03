إسرائيل والبحرين توقعان اتفاق تعاون أمني





وجاء من وزارة الجيش، أن هذا الاتفاق سيساهم في دفع التعاون الاستخباراتي وكذلك التعاون بين الصناعات الأمنية من الجانبين.





وصرح غانتس بأن الاتفاق سيعزز أمن إسرائيل والمملكة، واستقرار المنطقة برمتها.



هذا والتقى غانتس اليوم الخميس بملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة.





وشدد غانتس على ضرورة الحوار بين الجانبين، وتوطيد العلاقات والتعاون من بما فيه مصلحة مشتركة للجانبين، بحسب ما جاء في بيان صادر عن وزارة الجيش.



وقد أعرب عاهل البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، لدى استقباله وزير الجيش، عن أمله في أن تسهم الزيارة في دفع علاقات الجانبين إلى آفاق أوسع من التعاون المثمر والعمل المشترك خدمة للمصالح المتبادلة.



رام الله - دنيا الوطنبمناسبة زيارة وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، للمنامة، تم توقيع اتفاق تعاون أمني بين إسرائيل والبحرين.