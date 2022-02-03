شؤون فلسطينية

"التعاون الإسلامي" ترحب بتقرير منظمة العفو الدولية بشأن الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين

"التعاون الإسلامي" ترحب بتقرير منظمة العفو الدولية بشأن الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
رحبت منظمة التعاون الإسلامي، بالتقرير الذي صدر مؤخرا عن منظمة العفو الدولية "أمنستي"، الذي وصف إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري.

واعتبرت "التعاون الإسلامي"، في بيان لها، اليوم الخميس، أن هذا التقرير يشكل وثيقة قانونية دولية تؤكد طبيعة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه وسياساته العنصرية ضد الشعب الفلسطيني.

ودعت أطراف المجتمع الدولي الفاعلة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مساءلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على انتهاكاتها وجرائمها وسياساتها العنصرية بحق أبناء شعبنا.

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