المالكي يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الهولندي





وتطرق المالكي خلال الاتصال الى الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، واستمرار إسرائيل بمشاريعها الاستيطانية التوسعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، في مسعى منها للقضاء على اية فرصة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا وذات سيادة.



وفي نهاية الاتصال اتفق الوزيران على استمرار هذه الاتصالات وأهمية التنسيق بينهما في المرحلة القادمة.



رام الله - دنيا الوطنتلقى وزير الخارجية والمغتربين الدكتور رياض المالكي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية هولندا، وبيكي هوكسترا، حيث تبادل الوزيران الآراء والتطلعات لتعزيز الحوار السياسي بين البلدين.وأكد هوكسترا تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وشدد استمرار بلاده تقديم الدعم لفلسطين، مشيرا الى موقف هولندا الداعم لحل الدولتين.من جانبه، شكر الوزير المالكي نظيره على الاتصال وأشاد بالعلاقات الثنائية بين البلدين، داعيا الى تعزيزها وتطويرها.