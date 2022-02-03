شؤون فلسطينية

تصدير أول شحنة فلسطينية ضمن مبادرة الشحن بالحاويات

تصدير أول شحنة فلسطينية ضمن مبادرة الشحن بالحاويات
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، عن تصدير أول شحنة فلسطينية إلى دولة ماليزيا ضمن مبادرة شحن البضائع في حاويات عبر معبر الكرامة/ جسر الملك حسين.

ويأتي ذلك تتويجاً للجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد و الاتحاد الأوروبي لتسهيل التجارة الفلسطينية عبر الحدود مع  وعبر الأردن والتي بدأ العمل بهذه المبادرة التجريبية في الأول من فبراير 2022، وتستمر لثلاثة أشهر على أن تخضع لاحقاً لتقيم واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق أفضل النتائج.

وقد جرت عملية تصدير الشحنة وهي عبارة عن شحنة زيت زيتون  سعة 20 قدم  من شركة الأرض للمنتوجات الزراعية الفلسطينية، وصولاً إلى ميناء العقبة  مباشرة تبعاً للإجراءات المعمول بها في المبادرة.

وأعرب وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي عن سعادته لتصدير أول شحنة فلسطينية ضمن المبادرة التجريبية للشحن بالحاويات  لما لها من أهمية في تخفيف التكاليف أمام المصدر الفلسطيني وتسهل وصول منتجاتنا إلى الأسواق العربية والاقليمية بدون ضرر أو خسارة، وذلك من شأنه المساهمة في زيادة تنافسية المنتج الفلسطيني في هذه الأسواق،  بما يخدم استراتيجية الحكومة في تنمية التجارة وتشجيع التصدير والاستيراد المباشر ويساهم في خلق فرص عمل.

وقال الوزير: "ماضون قدماً وبالتعاون مع شركائنا في  الاتحاد الأوروبي على اتخاذ مزيد من الخطوات التي من شانها تحسين الإجراءات وإزالة العقبات أمام القطاع الخاص الفلسطيني "

من جانبه قال ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف" يسعدني أن أشهد أن مبادرتنا التجريبية المشتركة قد جعلت من الممكن تصدير حاوية تحمل بضائع فلسطينية مباشرة من فلسطين إلى المستهلكين في ماليزيا.

واضاف" هذه خطوة مهمة إلى الأمام للتجارة الفلسطينية وتساهم في تحقيق هدفنا المشترك المتمثل في اقتصاد فلسطيني قوي يتبادل التجارة بحرية مع العالم. إنني أقدر جهود جميع الأطراف المعنية وأهنئهم على هذا الإنجاز ".

وبدوره  بين مدير شركة الأرض للمنتوجات الزراعية الفلسطينية زياد عنبتاوي، انأن عملية تصدير الشحنة إلى دولة ماليزيا تمت بدون أي معيقات، وحققت النتائج المطلوبة خاصة الحفاظ على جودة المنتج من التلف.

وشدد على أهمية المبادرة في تسهيل التجارة الفلسطينية، وإزالة المعيقات التي ترهق المصدر الفلسطيني، داعياً المصدرين إلى استخدام هذه الآلية التي سيكون لها نتائج إيجابية على المدى المتوسط  على الصادرات الوطنية مبيناً أهمية أن لا تقتصر الآلية على شحنة سعة 20 قدم.

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