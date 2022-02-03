اشتية يتوجه غداً إلى أديس أبابا للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي

رام الله - دنيا الوطننيابة عن الرئيس محمود عباس، يتوجه رئيس الوزراء محمد اشتية غداً الجمعة إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في القمة الأفريقية، التي ستعقد في الخامس والسادس من الشهر الجاري، بحضور جميع رؤساء الدول الأفريقية، والأمين العام للأمم المتحدة.وستبحث القمة مقترحا تقدمت به بعض الدول الأعضاء بشأن إلغاء قبول عضوية إسرائيل بالاتحاد الأفريقي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).ويحرص الرئيس محمود عباس على حضور القمة الأفريقية سنويا، لدور أفريقيا الهام ومواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية ولجميع قضايا الحق والعدل في أفريقيا والعالم.