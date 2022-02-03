دولي

غانتس: تعزيز العلاقات بين إسرائيل والبحرين سيمكنان من توسيع التعاون الاستخباراتي والعملياتي

غانتس: تعزيز العلاقات بين إسرائيل والبحرين سيمكنان من توسيع التعاون الاستخباراتي والعملياتي
غانتس في البحرين
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، إن تعزيز العلاقات بين إسرائيل والبحرين وإقامتها، "سيمكنان من توسيع التعاون الاستخباراتي والعملياتي والصناعي في مواجهة التحديات المشتركة للبلدين".

وقال غانتس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر):  "إنه لشرف عظيم لي أن أحل ضيفًا على ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، وأن أوقع اتفاقية تعاون أمني تاريخية بين البلدين مع وزير الدفاع عبد الله بن حسن النعيمي".

ووصل غانتس أمس إلى البحرين، في أول زيارة لوزير جيش إسرائيلي، إلى دولة خليجية.

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