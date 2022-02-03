شؤون فلسطينية

غزة: تفاصيل اجتماع وزارة "المواصلات" و"المرور" مع سائقي الأجرة حول تنظيم النقل العام

غزة: تفاصيل اجتماع وزارة "المواصلات" و"المرور" مع سائقي الأجرة حول تنظيم النقل العام
رام الله - دنيا الوطن
نظمت وزارة النقل والمواصلات بالتعاون مع شرطة المرور لقاءً تفاعليًا مع سائقي سيارات الأجرة وذلك لتنظيم قطاع النقل العام.

وحضر اللقاء كل من مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة النقل والموصلات الأستاذ خليل الزيان، ومدير شرطة المرور العميد تامر شحادة، ورئيس قطاع سلطة الترخيص الأستاذ معين قويدر، ونقيب السائقين الأستاذ رزق خلف، وعدد من سائقي النقل العام.

وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة النقل والمواصلات، بغزة، خليل الزيان أن قطاع النقل العام يُعد من أهم القطاعات كون أن سيارات الأجرة جزء منه، حيث يبلغ عدد مركبات الأجرة التي تحمل رقم (20) هي 1142 مركبة والتي تحمل رقم (22) عددها 5455 مركبة، في حين أن المركبات التي تحمل رقم (23) عددها 3289.

وقال الزيان، خلال اللقاء إن شريحة سائقي سيارات الأجرة تعرضت لظلم كبير نتيجة الحصار المفروض على قطاع غزة ومنع الاحتلال إدخال سيارات الأجرة الجديدة وقطع غيارها.

وأوضح الزيان أن هذا القطاع المهم يحتاج إلى تريب وإعادة تنظيم من أجل تطويره والنهوض به، لتحسين الخدمات المقدمة للسائقين والمواطنين على حدٍ سواء.

وأشار إلى أن وزارة النقل والمواصلات قامت بالعديد من التخفيضات على رسوم الترخيص لتعزيز صمود سائقي العمومي، والعمومي الداخلي، وتمكينهم من الاستمرارية في مزاولة عملهم.

ولفت إلى أن أولى الخطوات المتعلقة بتنظيم قطاع النقل العام هي تنظيم المواقف العمومية وتقديم كافة الخدمات للسائقين الموجودين فيها.

وتابع الزيان حديثه قائلًا:" سيتم تمييز السيارات العمومي بشريط لاصق كخطوة ثانية بما يضمن معرفة شرطي المرور للسيارة العمومي من غيرها من السيارات على الطريق".

وشدد مدير العلاقات العامة في وزارة النقل والموصلات على أن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة يجب أن تكون مدعومة بتعاون سائقي العمومي، وأن الوزارة لن تتخلى عن أي سائق عمومي ملتزم وسيتم إعطاءه كافة حقوقه".

من جانبه قال مدير عام شرطة المرور العميد تامر شحادة: "إن الجهات المختصة تولي اهتمامًا كبيرًا لسائقي الأجرة، فهم حاضرون دوماً في نقاشات اللجنة والقرارات الصادرة عنها للتخفيف عنهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها شعبنا في قطاع غزة".

وأضاف: "وصلنا لوضع مؤسف في ظل انتشار الحوادث المرورية وباتت الشوارع تُشكل خطر على المواطنين والأطفال بفعل الازدحام المتزايد".

وأكد العميد شحادة أن شرطة المرور ستضاعف جهودها خلال الفترة المقبلة بهدف تحقيق طريق آمن وتقليل الحوادث المرورية لتسهيل حركة المواطنين والحفاظ على أرواحهم.

وطالب السائقين بضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين واللوائح المرورية، مضيفاً "مطلوب منكم تحسين أوضاعكم القانونية ونحن على استعداد لمساعدتكم والتخفيف من المخالفات القديمة".

بدوره، قال نقيب السائقين رزق خلف خلال كلمة له، "نوجه نداءنا لكافة الجهات المختصة بالوقوف عند مسؤولياتهم مع فئة السائقين التي تعتبر من أكثر الفئات تضرراً في المجتمع"، مطالباً الجميع بالوقوف عند مسؤولياتها تجاه دعم فئة السائقين ووضع معاناتهم على سلم الأولويات.

وطالب الجهات المختصة بالحد من ظاهرة سائقي الملاكي "القشاش" والتعامل معها بشكل جدّي، وضبط حالة المواقف الخاصة بالسيارات بما يتناسب مع مصلحة سائقي النقل العام ويحقق مصلحة جميع الأطراف في هذا الجانب.

كما طالب شرطة المرور بإعطاء دورات تدريبية لكوادرها في كيفية التعامل مع السائقين وعابري الطريق، من أجل تعزيز التعامل وفق أدبيات الحالة المرورية على الطرق العامة.

وناشد وزارة النقل والمواصلات والجهات الحكومية المختصة باستمرار حملة التخفيضات على ترخيص السيارات والأوراق الثبوتية الخاصة بسيارات النقل العام.

وشدد على ضرورة إدخال قطع غيار السيارات "ذات الجودة العالية" من خلال المعابر التي يسيطر عليها الاحتلال أو من الجانب المصري.

من جهتهم، ثمن سائقو النقل العام اللقاء التفاعلي الذي نظمته وزارة المواصلات وشرطة المرور، وذلك بعد طرحهم بعض الإشكاليات والعقبات التي تواجههم أثناء قيامهم بعملهم على الطريق.




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