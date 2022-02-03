وزير الداخلية يلتقي مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني

رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح مع مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني وذلك استكمالاً للقاءات والمشاورات التي تهدف الى تعزيز صمود شعبنا الفلسطيني، حيث اتسم اللقاء بالروح الايجابية والانفتاح في الحوار والمسؤولية الوطنية والاجتماعية.أكد وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح والمشاركين على أهمية توطيد العلاقة والشراكة بين وزارة الداخلية ومؤسسات المجتمع المدني، والعمل على ديمومة هذه العلاقة بحيث لاتتأثر بالأحداث الطارئة من خلال فتح قنوات اتصال دائمة ومشاورات وطنية، ولقاءات مهنية وتنفيذ برامج مشتركة حسب الاختصاص والقدرات.جاء تنظيم هذا اللقاء بترتيب وحدة الديمقراطية وحقوق الانسان.