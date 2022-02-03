اللجنة السياسية بالمجلس الوطني تنتخب صالح ناصر رئيساً وموفق مطر مقرراً

رام الله - دنيا الوطنعقدت اللجنة السياسية للمجلس الوطني الفلسطيني اجتماعاً ظهر اليوم بنظام الزووم، ترأسه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد.تناول جدول الأعمال على الترتيبات التنظيمية ، فانتخبت صالح ناصر، عضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رئيساً لها، والكاتب الصحفي موفق مطر مقرراً.أكد المجتمعون، بلسان رئيس اللجنة المنتخب، حرصهم على التنسيق مع هيئة رئاسة المجلس الوطني في عقد اجتماعاتها الدورية، واصدار تقاريرها الى دورات المجلس، والتفاعل مع اللجنة التنفيذية والدائرة السياسية فيها.كما حرص المجتمعون على التأكيد على ضرورة التمسك بالبرنامج الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، وصونها على الدوام، ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، ورفض والتصدي لكل محاولات التشكيك بالموقع التمثيلي للمنظمة ولدعوات فبركة بدائل مدمرة لوحدة الكيانية الوطنية الفلسطينية.