بايدن يعلن مقتل زعيم تنظيم الدولة "أبو إبراهيم الهاشمي القريشي" بعملية عسكرية في سوريا

رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، مقتل زعيم تنظيم الدولة أبو إبراهيم الهاشمي القريشي خلال عملية إنزال في ريف إدلب سوريا، بحسب عدة مصادر إعلامية.وأعلن التحالف الدولي، أعلن أنه استهدف قياديًا أجنبيًا بارزًا فى تنظيم مصنف على أنه (إرهابي) ببلدة أطمة السورية، وقالت وسائل إعلام محلية، إن قوات التحالف الدولى نفذت عملية إنزال جوى استهدفت أحد المنازل فى ريف إدلب الشمالي.وخلال ساعتان استمرت "العملية العسكرية"، التى شهدتها الحدود الإدارية بين محافظتى إدلب وحلب السوريتين، كان المشهد الأول والأبرز فيها عملية إنزال لعناصر التحالف الدولي، بحسب موقع (العين) الاماراتي.أما المرصد السورى لحقوق الإنسان شبه تلك العملية بـ"ليلة إسقاط أبو بكر البغدادي" فى إدلب، حين انطلقت الطائرات من قاعدة (خراب عشك) فى عين العرب (كوباني) ووصلت إلى هدفها حينها.غير أن ليلة الخميس شهدت تحليق طائرات حربية f16 فى أجواء المنطقة، فيما قصفت مروحيات التحالف الدولي بالرشاشات الثقيلة، مناطق متداخلة بين إدلب وحلب غربى قرية دير بلوط.