عاجل

  • اللجنة السياسية بالمجلس الوطني تنتخب صالح ناصر رئيساً لها وموفق مطر مقرراً

  • روسيا ترد على قرار حظر قناة روسيا اليوم في ألمانيا بإغلاق قناة دويتشه فيله الألمانية

شؤون فلسطينية

"الخارجية": مهاجمة إسرائيل وحلفائها لتقرير "أمنستي" يعزز من صدقيته

"الخارجية": مهاجمة إسرائيل وحلفائها لتقرير "أمنستي" يعزز من صدقيته
رام الله - دنيا الوطن
أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، عن استغرابها لمواقف بعض الدول التي أعلنت رفضها لتقرير منظمة العفو الدولية "أمنستي"، بشأن ارتكاب إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لجريمة الفصل العنصري بحق شعبنا الفلسطيني.

وقالت الخارجية في بيان لها، اليوم الخميس، إن اختيار تلك الدول مواصلة الدفاع الدائم عن إسرائيل مهما ارتكبت من جرائم، رغم أن الأدلة دامغة والمعلومات والشهادات موثقة في التقرير، يوفر لها الحماية المطلقة من المساءلة والمحاسبة عن أية جريمة ترتكبها أو خرق للقانون الدولي تقترفه.

ورأت في مواقف تلك الدول كتصرف تمييزي في حماية إسرائيل والتغطية على جرائمها، علما أن المطلوب هو التعامل معها مثلها مثل أي دولة، وعدم تشجيعها على البقاء فوق القانون وخارج دوائر المحاسبة، مؤكدة أن مهاجمة إسرائيل وحلفائها لتقرير "أمنستي" يعزز من صدقيته.

وقالت الخارجية: رغم تقارير المنظمات الدولية التي وثقت بمهنية وبشكل قانوني ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني من احتلال واستعمار استيطاني إحلالي ونظام فصل عنصري إسرائيلي "أبرتهايد"، إلا أن سلطات الاحتلال تواصل ارتكاب مزيد من الجرائم ضد أبناء شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وتقوم بتعميق الاستيطان وتوسيع البؤر العشوائية وتجديدها ضاربة بعرض الحائط جميع تلك التقارير وتوصياتها ونتائج مخاطرها على ساحة الصراع.

وأضافت أن هذا الإمعان الإسرائيلي في الاستعمار وتعميق نظام الـ "أبرتهايد" في فلسطين المحتلة، يترافق مع تصريحات إسرائيلية رسمية تُعادي السلام وترفض حل الدولتين، وأية عملية سياسية مع الجانب الفلسطيني كما ورد على لسان رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينت ووزير خارجيته في أكثر من مناسبة.

وأشارت الخارجية إلى أنه بذلك تكشف الحكومة الاسرائيلية عن جوهر سياستها واختيارها الاستراتيجي القائم على استمرار الاحتلال والاستيطان ومنظومة الـ "أبرتهايد" بديلا عن حل الدولتين، وتقوم بتطبيقه على الأرض بالقوة ومن جانب واحد، وتتفاوض مع نفسها لتقرير شكل الحل النهائي للصراع بما يخدم مصالحها.

وشددت على مواصلتها مُتابعة ما جاء في تقرير "أمنستي" مع الأطراف الدولية والأممية كافة، حيث بدأت سفارات دولة فلسطين وممثلياتها في مختلف أنحاء العالم، تحركا مكثفا مع الجهات الحكومية والبرلمانية والسياسية، ومراكز صنع القرار والرأي العام، ومنظمات المجتمع المدني في الدول المضيفة، من أجل وضعها أمام مسؤولياتها السياسية والأخلاقية والقانونية اتجاه ما يتعرض له شعبنا، وحثها على التعامل باهتمام مع ما ورد في التقرير ونتائجه وتوصياته.

وأكدت الخارجية مواصلتها العمل على حشد أوسع اعترافات دولية بأن إسرائيل كقوة احتلال ترتكب جريمة الفصل العنصري وغيرها من الجرائم، ودفعها إلى تسمية الأمور بمسمياتها كما يفرضه القانون الدولي دون محاباة أو مواربة أو تسييس، واستخدام جميع أدواتها القانونية والسياسية والدبلوماسية كرافعة للضغط على الاحتلال لتفكيك نظام الفصل العنصري.

أخبار ذات صلة

اللجنة السياسية بالمجلس الوطني تنتخب صالح ناصر رئيساً وموفق مطر مقرراً

اللجنة السياسية بالمجلس الوطني تنتخب صالح ناصر رئيساً وموفق مطر مقرراً

الجهاد الإسلامي: ندين بشدة استقبال وزير جيش الاحتلال في البحرين

الجهاد الإسلامي: ندين بشدة استقبال وزير جيش الاحتلال في البحرين

فلسطين: 6 وفيات و7934 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

فلسطين: 6 وفيات و7934 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

بحر: إصرار قيادة المنظمة على اجتماع المجلس المركزي مخالفة دستورية

بحر: إصرار قيادة المنظمة على اجتماع المجلس المركزي مخالفة دستورية

مستوطنون يقتلعون 60 غرسة زيتون في مسافر يطا

مستوطنون يقتلعون 60 غرسة زيتون في مسافر يطا

مجدلاني يلتقي المدير الإقليمي لليونيسف لوشيا إلمي

مجدلاني يلتقي المدير الإقليمي لليونيسف لوشيا إلمي

جبهة التحرير العربية: إنعقاد المجلس المركزي ضرورة حتمية لتعزيز الوحدة الوطنية

جبهة التحرير العربية: إنعقاد المجلس المركزي ضرورة حتمية لتعزيز الوحدة الوطنية

&#34;التعليم العالي&#34; تعلن عن منح دراسية في الهند

"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في الهند

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بحر: إصرار قيادة المنظمة على اجتماع المجلس المركزي مخالفة دستورية

بحر: إصرار قيادة المنظمة على اجتماع المجلس المركزي مخالفة دستورية

مستوطنون يقتلعون 60 غرسة زيتون في مسافر يطا

مستوطنون يقتلعون 60 غرسة زيتون في مسافر يطا

مجدلاني يلتقي المدير الإقليمي لليونيسف لوشيا إلمي

مجدلاني يلتقي المدير الإقليمي لليونيسف لوشيا إلمي

جبهة التحرير العربية: إنعقاد المجلس المركزي ضرورة حتمية لتعزيز الوحدة الوطنية

جبهة التحرير العربية: إنعقاد المجلس المركزي ضرورة حتمية لتعزيز الوحدة الوطنية

&#34;التعليم العالي&#34; تعلن عن منح دراسية في الهند

"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في الهند

الاحتلال يهدم مساكن وبركسات قرب دير نظام شمال غرب رام الله

الاحتلال يهدم مساكن وبركسات قرب دير نظام شمال غرب رام الله

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من الضفة

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من الضفة

الاحتلال يعتقل شابًا من طوباس

الاحتلال يعتقل شابًا من طوباس

منوعات

شاهد: آيتن عامر تناشد &#34;طالبين مني 33 مليون جنيه&#34;.. ما السبب؟

شاهد: آيتن عامر تناشد "طالبين مني 33 مليون جنيه".. ما السبب؟

شاهد: أحمد فهمي يوجه رسالة قوية لمحمد صلاح.. ماذا قال له؟

شاهد: أحمد فهمي يوجه رسالة قوية لمحمد صلاح.. ماذا قال له؟

بعد شائعات وفاته.. شاهد كيف طمأن جورج وسوف جمهوره

بعد شائعات وفاته.. شاهد كيف طمأن جورج وسوف جمهوره

بعد تعرض منزلها للحريق.. وفاء عامر تكشف عن حالتها الصحية

بعد تعرض منزلها للحريق.. وفاء عامر تكشف عن حالتها الصحية

شاهد كيف أعلن أحمد فهمي عن انتهاء خلافه مع محمد رمضان

شاهد كيف أعلن أحمد فهمي عن انتهاء خلافه مع محمد رمضان

شاهد: سمير صبري يثير قلق متابعيه بعد ظهوره على كرسي متحرك

شاهد: سمير صبري يثير قلق متابعيه بعد ظهوره على كرسي متحرك

بسبب مشاهد الإغتصاب.. استبعاد مسلسل طارق لطفي وصبا مبارك من العرض الرمضاني

بسبب مشاهد الإغتصاب.. استبعاد مسلسل طارق لطفي وصبا مبارك من العرض الرمضاني

شاهد: جماهير حاشدة تستقبل حليمة بولند في السعودية

شاهد: جماهير حاشدة تستقبل حليمة بولند في السعودية

شاهد: مودل روز تخطف الأنظار بوصلة رقص لها على الثلوج

شاهد: مودل روز تخطف الأنظار بوصلة رقص لها على الثلوج

شاهد: باسل خياط يثير الجدل خلال بكائه على الهواء مباشرة

شاهد: باسل خياط يثير الجدل خلال بكائه على الهواء مباشرة

عربي

الأردن: ارتفاع عدد الإصابات النشطة بـ(كورونا) إلى 108 آلاف و993 حالة

الأردن: ارتفاع عدد الإصابات النشطة بـ(كورونا) إلى 108 آلاف و993 حالة

آل مكتوم: الامارات ستطلق أجمل مبنى على وجه الأرض بهذا التوقيت

آل مكتوم: الامارات ستطلق أجمل مبنى على وجه الأرض بهذا التوقيت

هزة أرضية خفيفة تضرب شمال لبنان

هزة أرضية خفيفة تضرب شمال لبنان

الإمارات تعلن اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيرة اخترقت مجالها الجوي

الإمارات تعلن اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيرة اخترقت مجالها الجوي