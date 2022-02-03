مستوطنون يقتلعون 60 غرسة زيتون في مسافر يطا

رام الله - دنيا الوطناقتلع مستوطنون، اليوم الخميس، 60 غرسة زيتون في منطقة خلة الضبع بمسافر يطا جنوب الخليل، واعتدوا على رعاة الأغنام.وأكد منسق لجان الحماية جنوب الخليل فؤاد العمر، أن مستوطنين أقدموا على اقتلاع 60 غرسة زيتون بعمر سنة، تعود ملكيتها للمواطن جلال العمور، مبينا أن هذه المرة الثانية التي يتم اقتلاع أشجار الزيتون في ذات المنطقة في أقل من شهرين.وأشار إلى أن المستوطنين اعتدوا على رعاة الأغنام وحاولوا طردهم من المراعي، ولكن الرعاة تصدوا لهم وثبتوا في مراعيهم.يذكر أن المستوطنين بحماية ودعم جيش الاحتلال، ينفذون بشكل شبه يومي اعتداءات بحق المواطنين في هذه المنطقة بهدف تفريغها من مواطنيها لصالح التوسع الاستيطاني.