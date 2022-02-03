هزة أرضية خفيفة تضرب شمال لبنان

رام الله - دنيا الوطنضربت هزة أرضية خفيفة القوة، اليوم الخميس، شمال لبنان، وبلغت قوتها 3.4 على مقياس ريختر.وأفاد المختص في وحدة علوم الأرض ورصد الزلازل في جامعة النجاح أنس عطاطرة، وفق ما نقلت وكالة (وفا)، بأن الهزة وقعت في حدود الساعة 12:03 ظهرا حسب التوقيت المحلي، على عمق 29 كم في باطن الأرض على خط عرض 34.10 شمالا وخط طول 35.70 شرقا (النتائج أولية يمكن التعديل عليها لاحقا).وأضاف بأن بؤرة الزلزال تبعد 30 كم شمال- شرق مدينة بيروت، وتبعد 7 كم شرق مدينة جبيل.وأوضح أنه شعر بهذا الزلزال السكان القاطنين بالمدن القريبة منه في كل من لبنان وسوريا وكذلك التجمعات السكنية شمال ووسط فلسطين.