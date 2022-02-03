شؤون فلسطينية

مجدلاني يلتقي المدير الإقليمي لليونيسف لوشيا إلمي

مجدلاني يلتقي المدير الإقليمي لليونيسف لوشيا إلمي
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني، اليوم الخميس، مع المدير الاقليمي لمكتب اليونيسف لوشيا المي، سبل التعاون والشراكة الفاعلة بما يخدم مصلحة الأطفال في فلسطين، وخصوصاً فيما يتعلق بالطفولة المبكرة، وحماية الأطفال، وسياسات الحماية الاجتماعية، وكذلك متابعة التحضير لتقرير فلسطين للجنة حقوق الطفل، بحضور وكيل الوزارة عاصم خميس ومدير مشروع البنك الدولي في الوزارة ابتسام الحصري.

أكد د. مجدلاني  خلال الاجتماع على أهمية تشكيل فريق مواضيعي بالتعاون مع اليونيسف حول حماية الطفولة، يضم كافة الشركاء والمانحين العاملين في قطاع الطفولة، تكون مهمته تفعيل المجلس الوطني للطفل و وتعزيز حوكمته، والمساعدة في وضع السياسات والأجندات الخاصة بقطاع الطفولة، ويضم مجموعات فرعية تتعلق بالتعليم والصحة والاعاقة.

وأوضح أن الوزارة وتحديداً الفئات المهمشة والمحرومة أهمية بالغة، وفي مقدمتهم الأطفال وخاصة ذوي الاعاقة منهم، والأطفال في خلاف مع القانون، والأطفال المتسربين من المدارس، والأطفال ضحايا الاهمال والاستغلال وسوء المعاملة. وأضاف أن الوزارة ماضية في استكمال السجل الوطني الاجتماعي والذي سيشكل قاعدة بيانات عن الأسر كوحدة واحدة بما فيها الأفراد والتي تضم الطفولة والمسنين وذوي الاعاقة، وسيكون هذا السجل متاح لكافة الشركاء والمانحين للمساعدة في حل كافة المشاكل المتعلقة بقطاع الطفولة.

من جانبها أثنت لوشيا على العلاقة  القوية ما بين اليونيسف ووزارة التنمية في المجالات المطروحة وبما يؤهل بتقديم أفضل الخدمات للأطفال  وقالت" أننا نتطلع دوماً إلى تعزيز التعاون باعتبار وزارة التنمية شريك استراتيجي لليونيسف، ونتعاون معاً في مجال تفعيل المجلس الوطني للطفل، والمساعدة في التحضير لتقرير دولة فلسطين لاتفاقية حقوق الطفل"، وأشادت بعمل الوزارة في مجال الطفولة والانجازات التي قدمتها على صعيد اقرار سياسات الحماية للأطفال.


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