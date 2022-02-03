الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من الضفة

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، خمسة مواطنين من الضفة.ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر مصطفى عطية الحسنات (26 عاما) من مخيم الدهيشة، ورامز اللحام (26 عاما) من منطقة جبل هندازة.ومن قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب عمر أحمد عودة في العشرينات من العمر، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته في قرية حبلة.ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنين من بلدة السيلة الحارثية، وهما: عمر إبراهيم فايق زيود، ومجد صالح جرادات.ومن طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مهيب خالد دراغمة (23 عاما) وهو أسير محرر، بعد أن داهمت منزل ذويه، كما فتشت منزل المواطن لطفي قاسم عينبوسي، وعاثت فيه خرابا.