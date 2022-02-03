إحصائية: قطاع غزة يسجل 4349 مولودًا جديدًا خلال يناير الماضي

رام الله - دنيا الوطنأكدت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية - الشق المدني في قطاع غزة اليوم الخميس، على أن القطاع سجَّل خلال كانون الثاني/ يناير الماضي 2022، 4 آلاف و349 مولودًا جديدًا، بالإضافة إلى 397 حالة وفاة.وقالت الإحصائية، إن عدد مواليد القطاع الذكور يُقدر بـ ألفي و224 مولودًا، بنسبة 51.3%، في حين بلغت النسبة التقديرية للمواليد الإناث 48.7% بواقع ألفي و125 مولودة، مضيفة أن مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة قد سجلت 1562 مولوداً جديداً؛ فيما سجَّل مكتبيّ داخلية خانيونس 831 مولوداً.كما وسجلت مكاتب داخلية الشمال خلال الشهر ذاته 793 مولوداً، ومكاتب الأحوال المدنية بداخلية الوسطى595 مولوداً، في حين سجلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح 568 مولوداً جديداً.وحول إحصائية الوفيات؛ أفادت الأحوال المدنية أن مكاتبها في محافظات قطاع غزة سجلت 379 حالة وفاة خلال يناير الماضي، حيث قُدرت وفيات الذكور بـ 195 حالة وفاة بنسبة تقدر بـ 49.1%، مقابل 202 حالة وفاة من الإناث بنسبة تقدر بـ 50.9%.