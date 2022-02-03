مجدلاني: نتطلع لمواقف مغربية صلبة يقودها الاتحاد الاشتراكي لدعم قضيتنا

رام الله - دنيا الوطنأكد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. احمد مجدلاني، على عمق العلاقات الثنائية بين جبهة النضال الشعبي الفلسطيني وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي.وقال د. مجدلاني ببرقية تهنئة للكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر بمناسبة إعادة انتخابه أميناً عاماً للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،نتطلع لمواقف مغربية صلبة يقودها حزبكم الشقيق في دعمه واسناده للقضية الفلسطينية وحق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره واقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.وتابع إننا في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني وباعتبارنا جزء من الأحزاب الاشتراكية والتقدمية في العالم العربي ، ونحيي كافة الرفيقات والرفاق قيادة الحزب وأعضاء المؤتمر الوطني عامة ، حيث شكل انعقاد المؤتمر محطة هامة في مسيرة الاتحاد نحو المراجعة والتجديد وارساء دعائم المسيرة النضالية نحو مغرب ديمقراطي تقدمي تسوده قيم الحرية والتقدم والتطور والازدهار والديمقراطية، متمنين لكم التوفيق في مسيرتكم النضالية والاتحادية بعد اختتام أعمال مؤتمركم وفي توجهاته الاستراتيجية ومخرجاته المتمثلة بانتخاب الهيئات الوطنية والجهوية وانتخاب الكاتب العام والمصادقة على الوثائق واللوائح المقدمة للمؤتمر.