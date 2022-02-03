غانتس: إسرائيل ستواصل تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، أن إسرائيل ستواصل تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة ومع دول المنطقة.وشدد على أنها على استعداد لمد يد العون والتعاون على الساحة القتالية لضمان استتباب الاستقرار لتنعم الدول الصديقة لها بالازدهار بأمان فيما تصبح إسرائيل محمية أكثر بوجه التحديات المختلفة.جاءت أقوال وزير الجيش الإسرائيلي هذه في ختام زيارة لمقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين ضمن زيارته الرسمية لهذه المملكة التي وصلها، أمس.ومن المقرر، أن يجتمع غانتس مع كبار المسؤولين في المنامة وعلى رأسهم الملك حمد بن عيسى آل خليفة، كما يوقع مذكرة تفاهم للتعاون الأمني بين البلدين.