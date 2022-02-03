الاحتلال يهدم مساكن وبركسات في رام الله

رام الله - دنيا الوطنهدم الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، مساكن وبركسات في قرية دير نظام شمال غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.وأكدت مصادر محلية، على أن قوة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات، اقتحمت منطقة "الحصة" في القرية، وشرعت بهدم عدة مساكن وبركسات تعود للمواطنين البدّو القاطنين هناك، مضيفة أن الاحتلال أغلق المنطقة، ومنع المواطنين من الوصول إليها، وأعلنها منطقة عسكرية مغلقة.ذكر أن قرية دير نظام (1200 نسمة) تشهد اقتحامات شبه يومية من قبل قوات الاحتلال، وأغلاق لكافة مداخلها، إضافة إلى هجمات من قبل مستوطني "حلميش" المقامة على أراضيها، والذين يسعون للاستيلاء على عين المياه الخاصة بها.