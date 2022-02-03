دولي

الرئيس الإسرائيلي يزور تركيا الشهر المقبل

الرئيس الإسرائيلي يزور تركيا الشهر المقبل
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ سيزور تركيا في منتصف آذار/ مارس المقبل، مع سعي أنقرة وتل أبيب إلى تحسين علاقاتهما، وفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت".

وأضاف أردوغان، في مؤتمر صحافي قبل مغادرته في زيارة إلى أوكرانيا، أن البلدين يتطلعان لتحسين العلاقات.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة "هآرتس"، إن "الموساد" ومجلس الأمن القومي، أجروا عدة مداولات حول العلاقات مع تركيا، على ضوء تصريحات أردوغان بشأن عزمه تحسين العلاقات مع تل أبيب.

إلى ذلك، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن إسرائيل غير متحمسة لتحسين العلاقات مع أنقرة وتطالب بالحذر في تسخين العلاقات معها، خصوصًا أنها وصفت أردوغان بأنه "مزاجي ومتقلب".

 فيما أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينت، أنه لا يعارض اللقاء بين الرئيس التركي ونظيره الإسرائيلي. 

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