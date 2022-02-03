نادي الأسير: أكثر من نصف الأسرى داخل "عوفر" مصابون بفيروس كورونا

رام الله - دنيا الوطنقال نادي الأسير، اليوم الخميس، إن أكثر من نصف الأسرى داخل سجن "عوفر"، مصابون بفيروس "كورونا"، علمًا بأن نحو 1000 أسير يقبعون في سجن "عوفر" موزعين على 12 قسما.وأكد نادي الأسير، في بيان صحفي، على أن الفيروس منتشر في كافة الأقسام، وأن إدارة سجون الاحتلال عملت على تحوّيل الوباء إلى أداة تنكيل من خلال ترسيخ جملة من الإجراءات الاستثنائية وحرمان الأسرى من حقوقهم بذريعة انتشار الوباء، عدا عن افتقار أقسام الأسرى للإجراءات الوقائية اللازمة.وبين أن سياسة إدارة سجون الاحتلال في حجب المعلومات المتعلّقة بالأسرى والمعتقلين، إضافة إلى عدم إجراء الفحوصات للأسرى المخالطين؛ أدّت إلى عدم قدرة أيّة جهة حقوقية أو رسمية على حصر عدد المصابين بالفيروس منذ انتشاره في السّجون.